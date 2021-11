Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl eines Geldbeutels im Supermarkt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt;]

Am 06.11.21 gegen 10:30 Uhr wurde in einem SB-Markt in der Donaueschinger Straße ein 71-jähriger Mann bestohlen. Der Geldbeutel befand sich in der verschlossenen Hosenseitentasche des Mannes. Dieser bemerkte den Diebstahl erst, als er an der Kasse bezahlen wollte. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell