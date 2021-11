Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: "Graffitikünstler" verursachen einen 2.400,00 Euro Schaden

Zittau (ots)

Sogenannte "Graffitikünstler" waren am vergangenen Wochenende in Zittau aktiv.

Bundespolizisten stellten während ihrer Streifentätigkeit fest, dass im Bereich der Dornspachstraße in Zittau eine Eisenbahnbrücke mit Buchstaben in roter Farbe auf einer Fläche von 3,6 Quadratmetern beschmiert worden waren. Auch verschiedene Brückenpfeiler am Eisenbahnviadukt gerieten ins Visier der "Künstler". Auch dort wurden verschiedene Buchstaben und Zahlen in lila und weißer Farbe auf einer Fläche von insgesamt 19 Quadratmeterm gesprüht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.400,00 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell