Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Bautzen (ots)

Die Bundespolizei nahm am vergangenen Wochenende an der Autobahn 4 bei Bautzen zwei Männer aus Vietnam und aus der Ukraine in Gewahrsam. Sie hatten sich unerlaubt aufgehalten.

Am 5. November war um 22:55 Uhr ein 24-jähriger Mann aus der Ukraine in einem Fernreisebus aus Polen kommend eingereist und unterwegs in Richtung Landesinnere. Es stellte sich heraus, dass er bereits im Oktober 2020 als Tourist in das Schengengebiet eingereist war und sich seit dem 30. Dezember in der Slowakei, in Polen und nun auch in Deutschland illegal aufgehalten hat. Er hatte sich kein Visum für einen längeren Aufenthalt besorgt und wollte eigentlich weiter in die Niederlande.

Am Sonntag stoppten die Beamten um 13:05 Uhr ebenfalls auf dem Rastplatz Oberlausitz einen tschechischen Transporter. Zwei in Tschechien lebende Vietnamesen waren auf dem Weg in Richtung Dresden. Der 57-jährige Beifahrer besaß ein Ende 2020 abgelaufenes tschechisches Visum und war unerlaubt eingereist.

In beiden Fällen mussten die Männer mit zur Dienststelle und wurden Strafanzeigen geschrieben. Sie mussten inzwischen das Bundesgebiet verlassen.

