Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rauchstau löst Fehlalarm aus

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Breitnau;]

Am Samstag, den 06.11.2021, gegen 18:12 Uhr wurde die Feuerwehr aus Breitnau, sowie die Polizei aus Neustadt zu einem Brandmeldealarm in einem Hotel in Breitnau gerufen.

Bei einer Überprüfung der Brandörtlichkeit durch die Feuerwehr stellte sich rasch heraus, dass ein Rauchstau in einem Kaminzimmer den Brandmeldealarm auslöste. Es entstand kein Personenschaden. Ob Sachschaden entstand, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell