Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach;]

Am 05.11.2021, im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages, parkte ein Fahrzeuglenker seinen Firmen-Pkw längs zur Fahrbahn an einem Anliegerparkplatz im Bereich "Harzerhäuser". Als er am nächsten Morgen zur Arbeit aufbrechen wollte, musste er feststellen, dass der hintere Kotflügel der Beifahrerseite durch Lackabtragungen und Eindellung beschädigt wurde. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Am Unfallort war die Fahrbahn eingeschränkt, da sich dort eine Baustelle befand. Hinweise auf einen Verursacher sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell