Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- BMW gestohlen

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Montag entwendeten Unbekannte einen in der Ulmenstraße abgestellten BMW X1. Das schwarze Fahrzeug war in einer Garageneinfahrt vor dem Wohnhaus geparkt. Bei dem BMW handelt es sich um ein 6-Jahre altes Dieselfahrzeug mit einem Kilometerstand von fast 80.000 Kilometer. Der BMW verfügt über ein Keyless Go System.

