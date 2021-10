Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch im Schwelmer Stadtgebiet

Schwelm (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Wohnungen im Stadtgebiet ein. In der Hauptstraße öffneten die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise die Wohnungstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Entwendet wurden hier Werkzeuge und Mobiliar, wie Stühle und Spiegel. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

