Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rabiater Dieb - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Unfall beim Überholen

Auf der K 1916 bei der Abzweigung nach Mannshaupten ereignete sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr ein Unfall nach einem Überholmanöver. Ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer wich einem entgegenkommendem Pkw Audi aus, der zum Überholen auf die Gegenfahrspur gefahren war. Durch das Ausweichen des Mercedes-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Die beiden Autos streiften sich noch, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Autos wurden abgeschleppt.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstagnachmittag in der Sudentenstraße eine Hausfassade. Vermutlich beim Wenden stieß das Fahrzeug gegen die Wand und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Anschließend flüchtet der Verursacher. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich dem Spurenbild zufolge um ein Transporterfahrzeug oder ähnliches gehandelt haben. Nähere Hinweise hierzu liegen nicht vor. Die Polizei Waiblingen bittet nun unter Tel. 07151/950422 um sachdienliche Hinweise.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

2500 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 17 Uhr ereignete. Eine 24-jährige VW-Fahrerin bog von der Friedrichstraße in die Hauptstraße ein ohne auf die Vorfahrtsregelung zu achten und stieß mit einem 24-jährgen Mercedes-Fahrer zusammen. Verletzt wurde dabei niemand.

Waiblingen: Rabiater Dieb - Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise

Am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr betrat ein ca. 40-jähriger Mann einen Schnellimbiss in der Bahnhofstraße. Der Besitzer des Geschäfts befand sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Gebäudes und begab sich umgehend zurück, um den Gast zu bedienen. Beim Betreten sah er, wie der 40-Jährige Geld aus dem Bediengeldbeutel entnommen hat, die Börse zurücklegte und noch zwei Scheine zusammengeknüllt in der Hand hielt. Der 40-Jährige versuchte nach Ansprache des Ladenbesitzers zu flüchten, wurde jedoch festgehalten und daran gehindert. Der Dieb wehrte sich, warf Gegenstände zu Boden und schlug mit einer ergriffenen Flasche gegen den Inhaber des Geschäfts, der noch ausweichen konnte und so lediglich an der Schulter getroffen wurde. Der Tatverdächtige nutzte diese Gelegenheit zur Flucht. Es blieb eine Männerhandtasche des Tatverdächtigen als auch das zunächst erbeutete Bargeld in Höhe von 100 Euro zurück. In der Handtasche befanden sich neuwertige Drogerieartikel, die laut ersten Erkenntnissen zuvor aus zwei verschiedenen Drogeriemärkten entwendet wurden. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Er war ca. 40 Jahre alt, ca. 175cm groß und hatte einen dicken Bauch. Er trug dunkel Jeans, eine schwarze Basecap und ein weißen Polo-Shirt. Sachdienliche Hinweise zur Tat sowie zur Identifizierung des Tatverdächtigen wird nun von der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 erbeten.

