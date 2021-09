Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 67-jähriger Autofahrer nach Unfall verstorben - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Autofahrer verstorben

Ein 67-jähriger Autofahrer verstarb am Mittwoch kurz nach Mitternacht. Er befuhr die Marktstraße gegen 00.15 Uhr als er vermutlich infolge eines internistischen Problems das Bewusstsein verlor, vom Fahrbahnverlauf abkam und gegen einen geparkten Mercedes fuhr. Der Autofahrer wurde umgehend notärztlich versorgt, verstarb aber noch an der Unfallstelle. Der Tod des Mannes ist nicht folge des Unfalls. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

In der Tiefgarage eines Möbelhauses in der Edisonstraße ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Ford. Danach flüchtete er und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von ca. ca. 1500 Euro. Die Polizei in Fellbach bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

