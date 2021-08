Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann wirft am Bahnhofsvorplatz mit Flaschen um sich

Mannheim (ots)

Mittwochvormittag (18. August) gegen 11:00 Uhr hat ein 49-jähriger Mann am Vorplatz des Mannheimer Hauptbahnhofes aggressiv umher geschrien und mit Flaschen um sich geworfen. Die Flaschen warf er auch in Richtung einer bislang unbekannten Geschädigten die am Vorplatz mit einem Kinderwagen unterwegs war und die Bundespolizei informierte.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 49-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wusste bei Ansprache durch die Beamten weder wo er ist, noch konnte er sich zeitlich orientieren. Zum Schutz des Mannes nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Zu diesem Zeitpunkt war er mit etwa 1 Promille alkoholisiert. Verletzte Personen meldeten sich bislang nicht bei der Bundespolizei.

Der 49-Jährige wurde später an eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeipräsidium Mannheim.

