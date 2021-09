Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Cabrio-Verdeck beschädigt

Fellbach: (ots)

Das Stoffverdeck eines Cabrios wurde am Sonntagnachmittag mutwillig beschädigt. Der Pkw Porsche 911 stand in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in der Gartenstraße, als ein Unbekannter das Stoffdach einritzte. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

