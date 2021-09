Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Goldring entwendet

Winterbach: (ots)

Am letzten Freitag wurde in einer Apotheke in der Straße Oberdorf ein Goldring entwendet. Dieser war dort in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr in einem Nebenzimmer auf dem Fenstersims unbeaufsichtigt abgelegt. Beschreibung des Ringes: 750er Gold, Gewicht ca. 16 Gramm, ca. 10mm breit, Innendurchmesser 21mm. Bislang gibt es keine näheren Hinweise zum Tatgeschehen. Deshalb wäre für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse, ob der Ring zwischenzeitlich jemanden zum Kauf angeboten wurde. Diesbezüglich nimmt die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entsprechende Hinweise entgegen.

