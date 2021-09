Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem VW kam ein 80-Jähriger am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 3240 zwischen Reichenbach und Laubach aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Böschung. Der Senior blieb bei dem Unfall unverletzt; sein Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden.

Bopfingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3298 zwischen Unterriffingen und Michelfeld erfasste eine 48-Jährige mit ihrem Mercedes Benz am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 33-Jährige ihren Ford Fiesta am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr an der Einmündung Rosenberger Straße / Ellwanger Bauhof anhalten. Ein 24-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Bopfingen: Parkrempler

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 43-Jährige am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Skoda beim Einparken einen in der Hauptstraße abgestellten Mercedes Benz streifte.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit zwei Verletzten und drei Fahrzeugen

Am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr war ein 29 Jahre alter KIA-Fahrer auf der B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Zwischen Iggingen und Schwäbisch Gmünd-Ost, etwa auf Höhe der Hirschmühle, kam der 29-Jährige mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW einer 27-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der VW manövrierunfähig und geriet ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Der VW stieß hier frontal mit einem Renault zusammen. Der KIA-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der 33-jährige Renault-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die B29 bleibt für die Bergung der Fahrzeuge in beide Richtungen noch ca. 1 Stunde (Stand. 8:45 Uhr) gesperrt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Montag um kurz nach 20 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Uferstraße in Fahrtrichtung Rechbergstraße. Nachdem er eine Einfahrt verpasste, hielt er an und fuhr rückwärts, um in einen dortigen Parkplatz einzubiegen. Hierbei übersah der 31-Jährige einen geparkten Audi A5 und kollidierte mit diesem. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell