Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Säugling aufgefunden

Aalen (ots)

Mehrere Fußgänger fanden am Dienstagabend gegen 17:15 Uhr einen Säugling auf einem Feldweg im Hessental im Bereich der Straße In der Klinge und verständigten daraufhin die Polizei. Das Neugeborene wurde in einer auffälligen weißen Plastikwanne ausgesetzt. Das Kind wird nun in einer Klinik versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Sache und besonders zur Kindsmutter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

