Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Jugendlicher nach zweimaliger Abschiebung erneut aufgegriffen

Hannover (ots)

Ein 16-jähriger Junge aus Marokko wurde gestern Abend beim Schwarzfahren in einer Zugtoilette am Hauptbahnhof Braunschweig erwischt. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Jugendlichen eine Wiedereinreisesperre bis April 2023 besteht.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde er bereits in die Niederlande abgeschoben. Am Freitag erwischten ihn Beamte bei der versuchten Wiedereinreise im Bereich Kleve und schoben ihn erneut in die Niederlande zurück.

Gestern Abend überführten Bundespolizisten den 16-Jährigen ins Polizeigewahrsam der Polizeidirektion Braunschweig. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

