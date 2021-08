Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Angreifer berauben 57-Jährigen - Zeugen gesucht

Hamm-Westen (ots)

Am späten Mittwochabend (11. August) wurde ein 57-Jähriger im Hammer Westen Opfer eines Raubdeliktes. Gegen 22.40 Uhr schob der Hammenser sein Fahrrad in Höhe einer Gaststätte von der Lange Straße über einen begrünten Durchgang in Richtung Wilhelmstraße. Plötzlich wurde er von zwei etwa 20-25-jährigen Männern attackiert und zu Boden gestoßen. Anschließend rissen die beiden den vom Opfer mitgeführten Rucksack gewaltsam an sich und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die beiden Unbekannten erbeuteten Bargeld, ein Portemonnaie, ein Mobiltelefon, mehrere Kreditkarten sowie diverse persönliche Dokumente. Das Opfer blieb unverletzt und kann die beiden Räuber nicht näher beschreiben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

