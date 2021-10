Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Motorradkontrollen in Schwelm

Schwelm (ots)

Am Sonntag führten die Verkehrsspezialisten der Polizei EN in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:15 Uhr gezielte Motorradkontrollen an den Grenzen zur Schwelmer Innenstadt durch. Hintergrund der Aktion ist die Landesinitiative "Ich bin leiser Biker unter dem Motto: Gas runter! Lärm runter!" Auch Schwelms Bürgermeister Herr Stephan Langhard ließ es sich nicht nehmen, den auf der Untermauerstraße angehaltenen Kradfahrern persönlich einen Flyer zu überreichen. Verstöße konnten in der Zeit nicht festgestellt werden, aber im Vordergrund stand auch die Sensibilisierung der Motorradfahrer für eine angemessene Fahrweise und somit der Schutz von Anwohnerinnen und Anwohnern an beliebten Motorradrouten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell