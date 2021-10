Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Pedelec-Unfall auf der Bahntrasse

Sprockhövel (ots)

Eine 49-Jährige war am Sonntag mit ihrem Pedelec auf der ehemaligen Bahntrasse in Richtung Hattingen unterwegs. In Höhe einer Engstelle hielt sie nicht genügend Seitenabstand zu einem 70-jährigen Fußgänger und sie blieb mit ihrem Lenker an dessen Rucksack hängen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell