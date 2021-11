Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth (web) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21:00 - 01:30 Uhr, kam er in der Straße Wietföhr, am Treppenaufgang zur Elsa-Brandström-Straße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Durch den u. T. wurde dabei mit dem Boden einer Bierflasche oder einem Glas auf die Windschutzscheibe des Pkw Audi A 6 geschlagen und diese dabei beschädigt.

Der Schaden an der Scheibe dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

