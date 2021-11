Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholfahrt mit e-Scooter

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Steuerwalder Straße (eis) Am Sonntag, 14.11.2021, gegen 03:50 Uhr, stellt eine zivile Streifenwagenbesatzung auf der Steuerwalder Straße/Ecke Mastbergstraße einen 30jährigen Hildesheimer fest, der mit einem e-Scooter die Fahrbahn benutzt, obwohl ein Radweg vorhanden ist. Die BeamtInnen entscheiden sich zu einer Verkehrskontrolle. Dabei stellt sich heraus, dass der Mann alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,93 Promille. Den Mann erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nebst einem vierwöchigen Fahrverbot und dein Bußgeld in Höhe von 500,-EUR. An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass auch für diese Art "Elektrokleinstfahrzeuge" dieselben Alkoholgrenzen wie für übrige Kraftfahrzeuge gelten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell