Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Gartenlauben brennen am Büchsenschütz

HattingenHattingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Donnerstagmorgen (02:30 Uhr) zwei Gartenlauben einer Gartenanlage am Büchsenschütz in Brand. Die aneinander grenzenden Lauben brannten vollständig nieder. Das Feuer griff auch auf angrenzende Bäume über, konnte jedoch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Brandermittler wurde eingeschaltet, um eine Brandursache festzustellen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell