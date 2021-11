Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW im Bergsteinweg beschädigt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (mau)- Im Zeitraum von Samstag, 13.11.2021, gegen 18:00 Uhr, bis Sonntag, 14.11.2021, gegen 09:55 Uhr, kam es im Bergsteinweg in Hildesheim zu Beschädigungen an zwei PKW. Ein silberner VW Golf und ein weißer Audi A1 standen dort am rechten Fahrbahnrand hintereinander geparkt. Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt und hing noch in der Halterung bzw. ist zu Boden gefallen. Die Situation vor Ort spricht dafür, dass die Spiegel gezielt abgeschlagen oder abgetreten wurden.

Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim (05121/939115) zu melden.

