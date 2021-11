Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW beim Einkauf beschädigt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (mau) - Während ihres Einkaufes bei Kaufland am Römerring in Hildesheim wurde der PKW einer 47jährigen Hildesheimerin beschädigt. Sie musste an ihrem schwarzen Mercedes Benz Geländewagen Lackkratzer an der Heckklappe feststellen. Ein Verantwortlicher gab sich nicht zu erkennen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 13.11.2021, 10:30 Uhr bis 11:40 Uhr.

Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim (05121/939115) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell