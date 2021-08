Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Eine 69-jährige Frau kaufte am gestrigen Mittag gegen 13.10 Uhr in einem Einrichtungsmarkt in der Arthur-Grunewald-Straße in Wilhelmshaven ein und begab sich mit ihren Einkäufen zur Kasse. Nach der Bezahlung ihres Einkaufes ließ sie aus Unachtsamkeit ihre Geldbörse im Kassenbereich liegen.

Unbekannte Täter nutzen diese Gelegenheit, um aus der Geldbörse das Bargeld zu entwenden. Die Geldbörse konnte in einem Einkaufwagen wieder aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, diese an die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell