Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen am Zaun - Polizei Varel nimmt Hinweise entgegen

Varel (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 03.08.2021 bis 11.08.2021 in der Friedrichsfelder Straße an mehreren Stellen einen Maschendrahtzaun, so dass dort grasende Ziegen am 09.08.2021 das Gelände verließen und auf die angrenzende Straße gelangten. Die Ziegen konnten wieder eingefangen werden. Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

