Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Virchowstraße

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei erhielt in der letzten Woche von einer Unfallflucht Kenntnis, die sich am 06.08.2021 gegen 10.30 Uhr an der Lichtzeichenanlage in der Virchowstraße beim Stadttheater ereignet haben soll. Dort soll sich die bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen 5er BMW links von der Verkehrsinsel und somit auf der Gegenfahrbahn eingeordnet haben und beabsichtigte nach links in die Peterstraße abzubiegen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer habe die Frau, die ein blau weißes Kopftuch getragen haben soll, auf ihr Fehlverhalten angesprochen, woraufhin sie ihr Fahrzeug rückwärts über den dortigen Fahrbahnteiler auf die richtige Seite fuhr und dabei gegen ein Verkehrsschild geprallt sein soll. Die Pkw-Fahrerin ordnete sich anschließend ordnungsgemäß ein und fuhr davon. Das Verkehrsschild wurde beschädigte und musste erneuert werden. Die bisherigen Ermittlungen verliefen negativ, so dass die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bittet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell