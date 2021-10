Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - Bargeld entwendet

Kamen (ots)

Am 02.10.2021 (Sa.), in der Zeit zwischen 18.15 und 19.55 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Wacholderstraße in Kamen ein. Sie schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und durchsuchten im Anschluss das gesamte Haus nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

