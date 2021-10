Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Diebstahl aus PKW - Tasche gestohlen

Unna (ots)

Unbekannte haben am Freitag, den 01.10.2021 in der Zeit von 18.45 und 21.30 Uhr die Scheibe eines grauen Mercedes eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Massener Bahnhofstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche gestohlen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell