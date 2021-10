Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - Bargeld gestohlen

Werne (ots)

Unbekannte sind am Freitag, den 01.10.2021, zwischen 16.00 und 20.00 Uhr in eine Wohnung in der Straße In der Wenge eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten sie in das Gebäude. Innen durchsuchten sie sämtliche Räume. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

