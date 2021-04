Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Büro

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Freitagmorgen, 23. April, gegen 4.30 Uhr in ein Geschäft an der Burggrafenstraße im Stadtteil Westend eingebrochen und haben eine Kasse mit Bargeld entwendet.

Die Täter hebelten ein der Straße zugewandtes Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Objekt. Drinnen durchsuchten sie Büroräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Kasse, in der sich Bargeld befand.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen: wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell