Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Betäubungsmitteleinfluss rangierenden Sprinter übersehen

Euskirchen (ots)

Am frühen Montagmorgen (7.30 Uhr) befuhr ein 35-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw den Rüdesheimer Ring vom Keltenring kommend zur Kommerner Straße. Offenbar aufgrund seines Betäubungsgenusses übersah er einen auf dem Rüdesheimer Ring rangierenden Sprinter. Er fuhr ungebremst in dieses Fahrzeug hinein. Ein Drogenschnelltest beim 35-Jährigen verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Bei der Durchsuchung seiner Person wurden weitere Kleinmengen an Betäubungsmittel aufgefunden. Auch diese wurden sichergestellt. Es sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.

