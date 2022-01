Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Jugendliche nach Flucht gestellt - Diebesgut Besitzer übergeben

Euskirchen (ots)

Ein 13-Jähriger aus Bad Münstereifel hielt am Sonntagnachmittag (16 Uhr) am Bahnhof in Euskirchen zwei E-Zigaretten und AirPods in seiner Hand, als eine Jugendliche (14) an ihm vorbeiging und ihm die Sachen aus der Hand riss.

Gemeinsam mit einer Freundin (15) flohen sie in die Innenstadt und konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizei angetroffen werden.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Mädchen wurden der Wache zugeführt, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Es wurde ein Verfahren wegen Raubs eingeleitet.

