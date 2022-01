Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bedrohung mit Gaspistole

Schleiden (ots)

Am 22.01.2022, gegen 22.30 Uhr erschienen zwei Männer im Alter von 34 und 26 Jahren vor der Wohnanschrift der Geschädigten in Schleiden und forderten die Herausgabe eines am Vorabend geraubten Smartphones. Hierbei bedrohten diese die Geschädigten unter anderem damit, dass sie das Wohnhaus "abbrennen" würden. Im Verlauf des Streitgespräches holte einer der Beschuldigten eine Gaspistole hervor und schoss zweimal in die Luft. Anschließend entfernten sich die beiden Beschuldigten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Patronenhülse wurde durch die Polizei an der Tatörtlichkeit aufgefunden. Einer der Beschuldigten konnte durch die sofort eingeleitete Fahndung bzw. die durchgeführten Ermittlungen bei einer dritten Person angetroffen werden. Es stellte sich durch Befragung des Beschuldigten weiter heraus, dass er an seiner Wohnanschrift einen Schuss mit einer Pistole aus seinem Zimmerfenster abgegeben hatte. Auch an der Wohnanschrift wurde eine entsprechende Patronenhülse durch die Polizei aufgefunden. Ebenso befand sich dort eine Gasdruckwaffe und weitere Munition. Waffe und Munition wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Der zweite Beschuldigte konnte im Rahmen der Ermittlungen durch die eingesetzten Polizeibeamten identifiziert werden. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

