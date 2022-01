Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Smartphone geraubt

Schleiden (ots)

Ein 34-jähriger Mann wurde am frühen Abend des 21.01.2022 von drei männlichen Personen in einer kleinen Nebenstraße in Schleiden angegriffen. Dabei wurde ihm sein Smartphone aus der Hand entrissen. Die Täter flohen fußläufig und konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte blieb unverletzt und konnte gegenüber der Polizei eine Personenbeschreibung der Täter abgeben. Ein Strafverfahren wegen eines Raubdeliktes gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

