Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu laut, zu schnell, zu voll - Strafverfahren gegen 23-Jährigen eingeleitet

Euskirchen (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr am Samstagabend (22. Januar) die Frauenberger Straße in Richtung Innenstadt. Polizeibeamten fiel der rumänische Staatsbürger aufgrund quietschende Reifen und zunächst überhöhter Geschwindigkeit auf. Sie hielten ihn an und kontrollierten ihn. Aufgrund starken Alkoholgeruchs wurde ein Alkohltest durchgeführt, der einen Wert von 2,3 Promille ergab. Der Mann wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Euskirchen verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

