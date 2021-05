Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Hagen (ots)

In der Straße Am Waldesrand kam es Montagmorgen (03.05.2021) zu einem Unfall mit zwei Verletzten sowie rund 25.000 Euro Sachschaden. Ein 42-Jähriger wollte gegen 11.30 Uhr mit seinem weißen BMW in Richtung Wasserloses Tal fahren und stieß dabei aus ungeklärter Ursache mit einem schwarzen, abgestellten BMW zusammen. Durch den Zusammenprall verletzte sich die 37-Jährige Beifahrerin des Mannes. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hagener wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Er war zuvor durch die Rettungswagenbesatzung versorgt worden. Beide Autos waren durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

