Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Lkw ausgeräumt

53925 Kall (ots)

Auf Werkzeuge hatten es unbekannte Diebe offensichtlich bei mehreren Lkw-Aufbrüchen einer Firma am Siemensring abgesehen. Der oder die Tatverdächtigen betraten über das vergangene Wochenende die frei zugängliche Firmenfläche und entwendeten von drei dort abgestellten Kleinlastern diverse Arbeitsgeräte. Diese waren in verschlossenen Kisten auf der Ladefläche untergebracht. Ein Mitarbeiter hatte den Schaden am frühen Montagmorgen bei Arbeitsbeginn (5.15 Uhr) bemerkt. Der entstandene Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell