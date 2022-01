Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baustellendiebstähle auf der Neustraße

53879 Euskirchen (ots)

Stromverteilerkästen, Leitern und diverses Kleinmaterial entwendeten Diebe bei Einbrüchen in zwei Baustellen an der Berliner Straße. Aufgrund der Renovierungsarbeiten nach der Flutkatastrophe hatten mehrere Firmen ihre Arbeitsmaterialien in den Baustellen gelagert. Wie die Diebe in die gesicherten Räume gelangten, ist noch unklar. Der entstandene Schaden liegt im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

