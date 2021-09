Polizei Köln

POL-K: 210907-3-K Einbruch in Tiefgarage - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tiefgarage an der Staffelsbergstraße in Köln-Blumenberg in der Nacht zu Dienstag (7. September) fandet die Polizei Köln nach zwei 30 bis 40 Jahre alten Männern. Sie stehen im Verdacht, Kennzeichen von zwei geparkten Autos entwendet und an einem weiteren Fahrzeug die Seitenscheibe eingeschlagen zu haben. Einer Zeugin waren gegen 3.00 Uhr zwei verdächtigen Personen in der Tiefgarage neben einem quer abgestellten silbernen Mercedes Kastenwagen mit Kölner Kennzeichen und dem Buchstaben "E" aufgefallen. Einer der Gesuchten soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine graue Jacke, mehrfarbige Handschuhe und eine blaue Arbeitshose getragen haben. Der zweite Mann soll ein paar Zentimeter kleiner und dunkel gekleidet gewesen sein. Laut Zeugin soll er eine schwarze Baseballkappe getragen haben.

Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Mercedes und/oder den beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an postelle.koeln@polizei.nrw.de mit den dem Kriminalkommissariat 74 in Verbindung zu setzen. (mm/de)

