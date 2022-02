Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tresor aus Gaststätte gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind am Sonntagmorgen (13.02.2022) in eine Gaststätte an der Sigmaringer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 04.00 Uhr und 07.00 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Gasstätte. Sie stahlen Bargeld aus einem Geldbeutel und rissen einen Tresor aus der Wand, den sie ebenfalls mitnahmen. Nach ersten Ermittlungen sind sie anschließend mit einem Auto geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

