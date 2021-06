Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Enkeltrickbetrug - 15.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Königslutter, 02.06.2021

Schmuck im Gesamtwert von fast 15.0000 Euro erbeuteten Unbekannte bei einem sogenannten Enkeltrick. Getroffen hat es diesmal eine 80 Jahre alte Dame aus Königslutter. Diese erhielt am Mittwochvormittag zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr den Anruf einer angeblichen Staatsanwältin. Diese angebliche Staatsanwältin erklärte der älteren Dame, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der ein junger Familienvater ums Leben gekommen sei. Um nun nicht ins Gefängnis zu kommen, müsse eine Kaution von 15.000 Euro gezahlt werden. Da die ältere Dame aber diese Summe nicht hatte, bot sie der angeblichen Staatsanwältin ihren Goldschmuck an. Auf diesen Deal ließ sich die falsche Staatsdienerin ein. Der Goldschmuck sollte dann gegen 13.30 Uhr am Bahnhof in Königslutter übergeben werden. Am Bahnhof in Königslutter angekommen parkte die Rentnerin mit ihrem PKW auf dem dortigen Parkplatz, gegenüber eines dort befindlichen Imbisses.

Wenige Minuten später trat eine auffällig gekleidete Frau an den Wagen der älteren Dame. Hier fand das Gespräch und die Übergabe des Schmucks ausschließlich über das geöffnete Fenster an der Fahrerseite statt. Anschließend verschwand die Frau in Richtung der Bahngleise.

Die Frau war etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 165 cm groß. Sie hatte ein europäisches Aussehen, blonde Haare und trug einen sommerlichen Rock eine rote Bluse und eine dunkelblaue Strickjacke. Ferner hatte sie eine braune Umhängetasche über der Schulter. Die Schmuckbotin war von normaler Gestalt und trug mehrere Ringe an beiden Händen Sie sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Die Polizei hofft darauf, dass Besuchern des Bahnhofs, Anwohnern oder Passanten die Szenerie und die Schmuckbotin aufgefallen sind.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell