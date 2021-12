Polizei Hagen

POL-HA: Beamte des zivilen Einsatztrupps kontrollieren per Haftbefehl gesuchte Frau in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.12.2021) kontrollierten Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei in der Innenstadt eine 30-jährige Frau, die per Haftbefehl gesucht wurde. Die Kripo-Beamten bestreiften, gegen 13.30 Uhr, zu Fuß die Elberfelder Straße. Dort fiel ihnen die Lüdenscheiderin auf, weil sie immer wieder in aufdringlicher Art und Weise Passanten ansprach und diese nach Kleingeld fragte. Die Beamten überprüften die Personalien der Frau. Dabei stellte sich heraus, dass die 30-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Sie verhafteten die Lüdenscheiderin und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Dort wurde die festgelegte Strafe von 200 Euro bezahlt und die Frau im Anschluss wieder entlassen. Darüber hinaus leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Belästigung der Allgemeinheit gegen sie ein. (sen)

