Polizei Hagen

POL-HA: PTB-Waffe bei Nachbarschaftsstreit eingesetzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (29.12.2021) riefen Anwohner die Polizei gegen 01:00 Uhr in die Berghofstraße. In einem Mehrfamilienhaus stritten sich zwei Männer sehr heftig. Als die Beamten eintrafen, fanden sie Patronenhülsen im Hausflur. Es roch stark nach Reizgas. Im Obergeschoss trafen die Polizisten auf einen 43- und einen 44-Jährigen. Da nicht klar war, um was für eine Waffe es sich handelte, mussten die Männer unter Vorhalt der Dienstwaffen zu Boden gesprochen und gefesselt werden. Es stellte sich heraus, dass der 43-Jährige nach längerem Streit Reizgaspatronen gegen seinen 44-jährigen, betrunkenen Nachbarn abgefeuert hatte, als dieser laut schreiend auf ihn zulief. Die PTB-Waffe lag gesichert in der Wohnung des Mannes. Die Beamten stellten diese sicher. Der 44-Jährige war mit über zwei Promille derart betrunken und aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen den 43-Jährigen legten die Polizisten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung vor. (hir)

