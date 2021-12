Polizei Hagen

POL-HA: 70-Jährige stellt Kelleraufbrüche in Schulstraße fest

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (27.12.2021) ging eine 70-Jährige in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße. Dort wollte sie etwas aus ihrem Abteil holen. Ihr fiel auf, dass die Zugangstür zum Keller nicht verschlossen war und auch das Licht ungewöhnlicher Weise brannte. Schnell war klar, dass Einbrecher am Werk waren. Die Schrauben der Überfallen waren aus den Holzlatten gezogen. Bei der 70-Jährigen stahlen die Einbrecher sechs Pakete Waschpulver und einen Einkaufstrolley. Die Ermittler grenzen die Tatzeit zwischen dem 26.12.2021, 08:30 Uhr, und dem 27.12.2021, 13:00 Uhr, ein. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

