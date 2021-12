Polizei Hagen

POL-HA: 52-Jähriger Ladendieb führt Messer mit sich - vorläufige Festnahme

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagnachmittag (27.12.2021) in der Innenstadt einen 52-jährigen Ladendieb vorläufig fest, der ein Messer mit sich führte. Ein 48-jähriger Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen, gegen 16.30 Uhr, dabei, wie dieser ein Paket Socken aus der Auslage eines Geschäftes in der Elberfelder Straße an sich nahm und dieses nicht bezahlte. Er rief die Polizei hinzu und berichtete den Beamten von seinen Beobachtungen. Diese trafen den Tatverdächtigen noch in der Elberfelder Straße an und fanden das Diebesgut auf. Außerdem führte der Mann ein Messer mit sich und hatte in einer Tasche weitere Gegenstände, die er vermutlich ebenfalls gestohlen hatte. Die Polizisten stellten das Messer sicher und nahmen den 52-Jährigen wegen bestehender Haftgründe vorläufig fest. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen gegen ihn ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei. (sen)

