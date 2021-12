Polizei Hagen

POL-HA: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin auf Parkplatz - 79-jährige Hagenerin leicht verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen (27.12.2021) in Eilpe eine 79-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Gegen 10.40 Uhr wollte eine 81-jährige Hagenerin mit ihrem Toyota auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Eilper Straße ausparken. Als sie ihr Auto etwas zurücksetzte, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu dem Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die sich hinter dem Fahrzeug befand. Aufgrund der Kollision stürzte die 79-Jährige und verletzte sich leicht. Sie musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

