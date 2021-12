Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird bei Hausparty während eines Streits schwer verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bereits am Donnerstag (23.12.2021) gegen 23 Uhr wurde ein Hagener bei einer Hausparty durch drei Personen verletzt. Der 20-Jährige zeigte den Vorfall am 1. Weihnachtsfeiertag bei der Polizei an. Er gab an, bei einem Freund In der Straße Im Alten Holz gewesen zu sein, als es mit einem anderen Gast zu einem Streit kam. Im weiteren Verlauf kam es vor dem Wohnhaus zu einer Körperverletzung. Der 20-Jährige wurde dabei nach eigenen Angaben von drei jungen Männern mit Fäusten geschlagen und gegen den Kopf getreten. Er konnte vom Boden aufstehen, weglaufen und zur Party zurückkehren. Erst am nächsten Tag suchte er einen Arzt auf, der eine schwere Verletzung feststellte. Die drei Tatverdächtigen beschrieb der 20-Jährige wie folgt:

Person 1 war zwischen 17 Jahren und 20 Jahren alt, etwa 180cm groß und hatte eine recht blasse Haut. Er trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Winterjacke.

Person 2 war mindestens 18 Jahre alt, etwa 180cm groß, er hatte schwarze, lockige Haare, die an der Seite kurz rasiert waren. Er ist vermutlich Brillenträger und hatte ebenfalls eine dunkle Oberbekleidung sowie eine dunkle Winterjacke an.

Person 3 war zwischen 17 Jahren und 20 Jahren alt, etwa 170cm groß, hatte schwarze, lockige Haare und trug wie die anderen Tatverdächtigen dunkle Kleidung sowie eine schwarze Winterjacke.

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell