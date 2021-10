Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall: 56-Jährige schwer verletzt

Fröndenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Fröndenberg am Mittwoch (27.10.2021) ist eine 56-jährige Unnaerin schwer verletzt worden.

Eine 66-jährige Fröndenbergerin war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Kessebürener Weg in Richtung Frömerner Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung hielt sie an einem Stoppschild und wollte ihre Fahrt geradeaus fortsetzen. In diesem Moment kam es zur Kollision mit dem Auto der 56-jährigen Unnaerin, die vorfahrtsberichtigt die Frömerner Straße in Richtung Frömern befuhr. Durch den Zusammenstoß geriet der Wagen der 56-jährigen Unnaerin ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Grünstreifen auf dem Dach liegen.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte 56-jährige Unnaerin in ein umliegendes Krankenhaus. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf etwa 13.000 Euro. Laut eigenen Angaben hatte die 66-jährige Fröndenbergerin die 56-jährige Unnaerin übersehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell