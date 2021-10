Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei ermittelt nach Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Donnerstag (28.10.2021) an der Kreuzung An der Feuermaschine/Vaersthausener Straße in Unna einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Ein Anwohner wurde gegen 02.45 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Als er aus dem Fenster schaute, sah er diverse Teile auf der Straße liegen. Außerdem beobachtete er, wie eine dunkel gekleidete Person mit einem Fahrrad in Richtung Sperberstraße flüchtete. Daraufhin informierte er die Polizei.

Einsatzkräfte fanden vor Ort den komplett zerstörten Zigarettenautomaten und mehrere Zigarettenschachteln vor. Die Geldkassette war leer. Ob sich darin zur Tatzeit Geld befand, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Wie die Sprengung herbeigeführt wurde, wird derzeit kriminalpolizeilich ermittelt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

