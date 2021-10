Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zusammenprall mit Telefonmast: 18-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Werne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Werne am Dienstagabend (26.10.2021) ist ein 18-Jähriger verletzt worden.

Der Selmer war gegen 20.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Varnhöveler Straße in Richtung Werne unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte er gegen einen Telefonmast und kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Mit einem Rettungswagen wurde der 18-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 9000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell